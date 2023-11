Attacco Milan, colpo da 17 milioni: può arrivare a gennaio

Calciomercato Milan, continua la ricerca dell’attaccante: colpo da 17 milioni che può arrivare già a gennaio.

La stagione di Giroud è stata finora molto altalenante. Il centravanti transalpino ha iniziato molto bene segnando 4 reti nelle prime tre gare di campionato, ma poi si è fermato. L’ex Chelsea è stato poi a lungo a digiuno fino alla sfida in trasferta contro il Napoli in cui ha realizzato una doppietta. Dopo la sfida contro i partenopei, il classe 1986 ha segnato anche il gol vittoria contro il PSG in Champions League e poi in campionato contro il Lecce.

Proprio contro i salentini è stato anche espulso per proteste nel concitato finale di partita costringendo Pioli a fare a meno di lui per le prossime due gare in campionato. Un’assenza molto pesante per il Milan considerando che Jovic finora non ha affatto mostrato prestazioni di livello con il club meneghino. Proprio per questo motivo, la dirigenza rossonera vuole regalare al tecnico parmigiano un nuovo attaccante già a gennaio. Tra i nomi sulla lista del Diavolo c’è quello di Guirassy.

Calciomercato Milan, le ultime su Guirassy

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Guirassy è uno degli attaccanti su cui sta lavorando il Milan. L’attaccante dello Stoccarda ha iniziato molto bene la sua stagione realizzando 15 reti e un assist in Bundesliga in 9 partite. Il club tedesco, però, potrebbe essere costretto ben presto a salutare il centravanti guineano.

Nel contratto che lega il calciatore allo Stoccarda, infatti, è presente una clausola rescissoria da 17 milioni di euro valida per la sessione di calciomercato invernale. Per ora la dirigenza rossonera non ha ancora affondato il colpo, ma dovrà decidere presto il da farsi.