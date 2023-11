Bartesaghi: “Voglio alzare un trofeo con il Milan”, poi su Pioli

Il giovane calciatore rossonero si è raccontato in una lunga intervista concessa ai microfoni di Calciomercato.com.

Nella giornata odierna, il giovane calciatore del Milan, Davide Bartesaghi, ha rilasciato delle dichiarazioni in una lunga intervista concessa ai microfoni di Calciomercato.com, dove sono stati evidenziati diversi aspetti interessanti, tra cui quella che è stata la prima convocazione nella rosa di Pioli:

Quando il mister mi ha chiamato per comunicarmi che avrei preso parte alla tournée due anni fa e che sarei stato aggregato alla prima squadra quest’anno è stato tutto inaspettato e sinceramente tutto molto veloce. All’inizio i primi giorni mi tremavano le gambe, poi però ho capito che è quello per cui stavo lavorando da sempre e quindi sono entrato in campo e ho dato il massimo.