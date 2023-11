“Battuta la concorrenza”, il Milan ad un passo dal grande colpo

Il Milan tenta il balzo per il calciatore. Un piccolo ostacolo si prospetta d’innanzi ai rossoneri, pronti però a superare le difficoltà.

Anche il Milan ha avuto il suo ben da fare, negli ultimi giorni, in ottica calciomercato. La pausa per le Nazionali ha difatti enfatizzato il discorso anche per il club rossonero, ultimamente ricco di profili accostati in ambito difensivo. Proprio la retroguardia a disposizione di Stefano Pioli ha infatti lasciato a desiderare in più di qualche uscita, con il lavoro di Furlani e Monacada pronto a sistemare le troppe lacune. Tra i nomi accostati quindi al club di Milano troviamo l’ex Serie A Kiwior, così come il talento olandese van Breemen, il giovane Kelly ed anche la scoperta di proprietà del Genoa Marcandalli.

Quest’oggi però, non si parla di difesa, bensì di un altro reparto che ha avuto, a suo modo, alcune difficoltà ad inizio stagione. Trattasi del poco prolifico centrocampo targato Milan, capace di fruttare 2 singole reti alla squadra (Loftus-Cheek e Reijnders) ed ancora in fase di collaudo in attesa del rientro di Bennacer. Proprio quest’ultimo, a partire dalla prossima stagione, potrebbe però contare su un vice di tutto rispetto, per la quale Furlani e Moncada sarebbero pronti ad imbastire il balzo decisivo nelle prossime ore.

Ouedraogo-Milan, ancora qualche dettaglio da limare

La figura di Assan Ouedraogo ha avuto modo di entrare di prepotenza nel circuito delle squadre di Milano. Nelle ultime settimane infatti, il centrocampista in forza allo Schalke 04 è stato accostato sia all’Inter che al Milan per la prossima stagione, con i rossoneri che parrebbero aver aumentato il passo in trattativa. Furlani e Moncada sono infatti sempre più convinti del rendimento del tedesco, autore di una rete e di un assist nonché di numerose sufficienze piene messe a referto in 12 gare nella seconda lega di Germania.

A nulla sono quindi valsi gli inserimenti dell’ultim’ora da parte del Napoli nonché un ritorno di fiamma da parte dell’Inter, dato che il Corriere dello Sport narra di uno scenario alquanto caro i tifosi rossoneri. Secondo il quotidiano infatti, il Milan sarebbe alla ricerca di un accordo definitivo con lo Schalke per portare Ouderaogo all’ombra del Duomo, con le trattative che continuano ad andare avanti. In particolare, il club tedesco chiede il pagamento della clausola rescissoria pari ad 11 milioni di euro, con Furlani e Moncada che vorrebbero però smussare tale cifra. Una situazione che potrebbe ben presto trovare la quadra definitiva, regalando così al Milan un ottimo prospetto per il futuro.