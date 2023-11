“Bisogna accettarlo”: Donnarumma nel caos, è successo ancora

Il portiere azzurro è tornato a far discutere per l’ennesima volta. I tifosi del Paris Saint-Germain ci vanno giù pesante.

Essere dei calciatori di livello significa anche sapersi rialzare e farsi scivolare addosso le critiche, anche quando sono più che numerose. Lo sa bene Gianluigi Donnarumma che da quando ha lasciato il Milan, in modi sicuramente molto discutibili, è perennemente al centro di polveroni mediatici, spesso a causa di svarioni abbastanza evidenti che non gli vengono mai perdonati.

L’estremo difensore della Nazionale è un portiere dalle indiscusse capacità, che gli permettono di essere nei primi posti delle classi sul miglior portiere al mondo, ma in più di qualche occasione si rende protagonista di alcuni evidenti errori che lo portano a ricevere una marea di critiche, spesso dagli stessi tifosi del Milan, ancora con il dente avvelenato per il suo addio, che non perdono l’opportunità di metterlo al centro delle critiche.

Al tempo stesso però nell’ultimo periodo anche i tifosi del Paris Saint-Germain, squadra in cui Gigio milita, lo hanno spesso criticato e anche in questi minuti la storia si è ripetuta. Il Psg è protagonista di un big match contro il Monaco e Gigio è stato nuovamente protagonista, ancora una volta non in positivo.

Donnarumma ci ricasca: papera e gol subito contro il Monaco

Attualmente il match è all’intervallo e il Psg conduce per 2-1, grazie alle reti del portoghese ex Benfica Gonçalo Ramos e del solito Kylian Mbappe. Nel mezzo è però arrivato il pareggio dei monegaschi con il giapponese Minamino che ha approfittato di un vero e proprio assist di Donnarumma per poi batterlo per il momentaneo 1-1.

trop grave on dirait qu’il pensait à autre chose pic.twitter.com/ShRjHIViva — yams (@arobaseyams) November 24, 2023

I tifosi non hanno chiaramente perdonato l’erroraccio e in molti hanno quasi reagito con una sorta di rassegnazione. Alcuni tifosi francesi hanno infatti affermato che bisogna quasi accettare il portiere azzurro così com’è. Donnarumma è infatti un portiere di livello mondiale che però commette troppe volte errori sicuramente evitabili. Secondo alcuni supporters del Paris Saint-Germain bisogna quindi accettare sia il talento dell’ex rossonero, ma anche quegli errori che sembrano quasi canonici e che non possono quindi essere evitati. Per l’ennesima volta il classe ’99 torna a quindi ad essere sotto una pioggia di critiche e di certo ne avrebbe fatto a meno.