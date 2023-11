Blitz a Milanello, vertice con Pioli: cosa sta succedendo

Risveglio amaro per il popolo rossonero. Il Milan è in bilico in Champions League, a Milanello arriva tutta la dirigenza

Era quasi una partita da dentro o fuori. Il Milan di Stefano Pioli ieri sera non è riuscito a ripetere la prestazione e il risultato centrato contro il PSG qualche settimana fa in quel di San Siro. Eppure dopo un paio di minuti viene subito concesso un calcio di rigore ai rossoneri, ma Giroud si fa ipnotizzare e Kobel para bene sulla sua destra. Reus, sempre dal dischetto, invece non sbaglia al decimo del primo tempo. Il Milan poi attacca e si sbilancia, trova il pareggio con Chukwueze ma nel secondo tempo non riesce a completare la rimonta. I due giovani talenti del Borussia Jamie Bynoe-Gittens e Karim Adeyemi chiudono i conti a venti minuti dal triplice fischio.

Il Borussia Dortmund con la vittoria di ieri sera sale in vetta al girone F con 10 punti. Il PSG acciuffa il pareggio all’ultimo respiro con il rigore di Mbappé e resta secondo con 7 punti. Newcastle e Milan sono a 5 punti. Il Milan si aggrappa alla trasferta contro il Newcastle per un possibile passaggio agli Ottavi, ma l’occhio andrà sicuramente anche al match tra PSG e Borussia Dortmund mercoledì 13 dicembre in casa dei gialloneri. Pioli non dipende più da sé stesso. In caso di passo falso i rossoneri potrebbero addirittura finire come quarta del girone, e quindi fuori dall’Europa.

Pioli trema: a Milanello arriva la dirigenza dopo il ko in Europa

A San Siro c’erano praticamente tutti ieri sera, anche Zlatan Ibrahimovic seduto accanto a Okafor. C’era pure Sinner, che sicuramente si aspettava un esito simile a quello che ha vissuto negli ultimi giorni. Il Milan però ha perso una grossa chance. Se avesse vinto, a quest’ora, sarebbe primo nel girone con 8 punti. Ma con i se e i ma non si va molto lontano in questo sport. A riportarlo è direttamente Di Stefano a Sky Sport: Gerry Cardinale è arrivato a Milanello questa mattina. C’era anche Furlani.

Una visita non ordinaria considerato che – raccontano a Sky – il numero uno di Red Bird non è solito entrare in queste dinamiche. Ovviamente ci sarà un summit e non è escluso che venga affrontato il discorso relativo al futuro di Pioli.

Sabato il Milan ospiterà il Frosinone alle 20:45. Subito un match di campionato per distogliere l’attenzione dal problema Europa. Pioli in queste ore ha anche appreso la notizia del ko di Thiaw, e quindi sarà emergenza in difesa viste le assenze di quasi tutto il reparto difensivo (Kalulu e Kjaer). Non un buon momento, ma bisogna reagire. Dopo il Frosinone ci sarà la trasferta di Bergamo proprio 4 giorni prima del match contro il Newcastle.