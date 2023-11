Bomba in casa Milan: accordo chiuso, manca davvero poco

Il Milan è pronto a mettere a segno un colpo di mercato nelle prossime ore, con Pioli che può iniziare a sorridere.

Siamo entrati nel vivo delle due settimane di sosta che ci accompagnano alle sfide della nuova Italia di Luciano Spalletti, che dovrà vedersela nella sfida di questa sera contro la Macedonia del Nord e poi, nel successivo impegno contro l’Ucraina, dove in palio ci sarà la qualificazione ai prossimi Europei. Gli Azzurri dovranno evitare un nuovo spareggio, soprattutto in virtù di come sono terminati i precedenti che, sono costati l’esclusione dagli ultimi due Mondiali. Ma questi saranno anche giorni importanti per Stefano Pioli, impegnato a risollevare un intero ambiente visto il rendimento di questo ultimo mese e mezzo, che ha compromesso non solo quello che l’obiettivo scudetto, ma anche un’eventuale qualificazione agli ottavi di Champions.

Nelle ultime 6 uscite ufficiali infatti, il Milan ha vinto solo la gara di ritorno contro il PSG, perdendo la sfida di andata, oltre alle due gare in campionato con Juve e Udinese, alle quali bisogna aggiungere i due pareggi contro Napoli e Lecce, entrambi subiti in rimonta con un momentaneo vantaggio di due gol. Questo spiega come la squadra di Pioli si assenti totalmente dal gioco in più di una circostanza e questo è un punto fondamentale sul quale l’allenatore rossonero dovrà essere bravo a fare leva.

Mercato, il Milan ad un passo dal giovane Matija Popovic’: i dettagli

Inoltre, c’è da curare anche l’aspetto psicologico dell’intera squadra, che in questo momento è sicuramente a pezzi e potrebbe rischiare di capitolare definitivamente. Ecco perchè serve una scossa immediata, che potrebbe arrivare anche dal mercato, dato che in queste ore se ne sta discutendo molto dalle parti di Milanello. Già, perchè è tornato nuovamente di moda il nome di Jonathan David, che andrà in scadenza a giugno 2025 e che sarà uno degli obiettivi principali dei rossoneri per la finestra di giugn0. Non solo perchè i rossoneri hanno messo nel mirino due giovani talenti.

Ma nei prossimi giorni, il Milan potrebbe anche mettere a segno un colpo prima del tempo, con un giovane talento che sembra ad un passo dal firmare per i rossoneri. Stando a quanto riportato attraverso un post social dal giornalista Matteo Moretto infatti, il ‘Diavolo’ è ad un passo dal bloccare il giovane talento serbo Matija Popovic’. Ma non è finita qui, perchè sempre stando a quanto dichiarato, il Milan avrebbe quasi definito i dettagli anche per il giocatore dello Schalke Ouedraogo, che ha una clausola da 11 milioni di euro.