Bomba Milan per l’attacco: la sentenza dell’ex bomber è netta

I Rossoneri sono alla ricerca di un profilo interessante per l’attacco e le ultime dichiarazioni potrebbero aver dato un suggerimento.

La situazione che sta vivendo il Milan non è sicuramente delle migliori. Il Diavolo ha totalmente gettato al vento l’ottimo inizio di campionato e al rientro dalla sosta di ottobre ha iniziato un declino che sembra non avere conclusione. Sono tanti i problemi emersi, dal numero inspiegabile (forse) di infortuni ai blackout nei secondi tempi, ma uno dei più preoccupanti è senza dubbio la mancanza di un attaccante di livello che possa alternarsi ad Olivier Giroud.

A dirla tutta questo era un problema già evidenziato negli scorsi mesi ed infatti la dirigenza aveva provato ad intervenire nella scorsa estate. Alla fine, dopo aver visto visto sfumare praticamente tutti gli obiettivi, è arrivato a costo zero dalla Fiorentina Luka Jovic, che al momento sta decisamente deludendo le aspettative. Per questo motivo i rossoneri torneranno molto probabilmente di nuovo sul mercato per provare a portare a Milanello un altro attaccante.

I nomi sondati sono molti, da quelli più complicati a quelli più abbordabili, e tra quelli che possono far impazzire una piazza intera c’è sicuramente Joshua Zirkzee. L’olandese del Bologna è tra le sorprese rossoblù in questa prima parte di stagione e in molti pensano che possa rappresentare uno dei possibili crack dei prossimi anni. Intanto nelle ultime ore Paolo Di Canio ha parlato proprio del centravanti dei felsinei, accostando il suo nome a quello del Milan.

Di Canio consiglia Zirkzee: “Se fossi il Milan farei follie”

L’ex attaccante della Lazio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Libero, soffermandosi anche su Zirkzee e su quanto possa essere utile alla causa rossonera. Secondo l’opinionista infatti il club dovrebbe puntare fortemente su di lui, facendo carte false per portarlo alla corte di Stefano Pioli:

Fossi il Milan farei follie per mettere Zirkzee là davanti. È un centravanti moderno con un enorme talento, aiuta i compagni a migliorare e fa anche salire molto la squadra.

Secondo Di Canio l’olandese classe 2001 è quindi l’uomo giusto per il Milan, che potrebbe comporre una grande coppia d’attacco con Giroud. Il francese potrebbe inoltre aiutare moltissimo l’ex Bayern Monaco a sbocciare definitivamente e una piazza come quella rossonera potrebbe essere quella giusta per lui. La concorrenza è però molto ampia (sia in Italia che all’estero) e servirà quindi uno sforzo economico non da poco.