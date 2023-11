Calciomercato Milan, affare da 20 milioni: è stato visionato da Moncada

Moncada sta muovendo i primi fili per la prossima sessione di calciomercato, pronto a portare a Milanello un nuovo promettente talento proveniente dalla Germania.

Il Milan, non brillantissimo nelle ultime uscite stagionali, cerca il riscatto a San Siro contro la Fiorentina. Intanto il capo dello scouting milanista, Geoffrey Moncada, cerca nuovi talenti da poter inserire nella rosa. Il ruolo, dove il Milan ha più bisogno di intervenire, è l’attacco. Proprio il reparto offensivo, Moncada vuole rafforzare con un talento che sta stupendo in Bundesliga.

Il Franco-guineano dello Stoccarda Guirassy è l’indiziato numero uno per l’attacco rossonero, il Milan ci proverà già a gennaio.

Moncada prova il colpo dalla Bundesliga, Guirassy nel mirino rossonero

Il capo scouting Moncada, come riportato da TuttoMercatoWeb, è andato a visionarlo nelle ultime settimane, le impressioni sono state più che positive. L’attaccante dello Stoccarda è una vera macchina da gol e rispecchia tutti i parametri della dirigenza rossonera, tecnici, tattici e economici, visto che il Franco Guineano, ha un valore di circa 20 milioni di euro, cifra che il Milan può spendere.

L’attaccante, che ha stupito tutti nel campionato tedesco, potrebbe arrivare già nella prossima sessione di mercato per rafforzare un reparto che ha bisogno di fisicità e gol. Diciamo che con un gol ogni 45 minuti in 15 partite, Guirassy potrebbe essere il centravanti che porta peso specifico al Milan.