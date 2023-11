Calciomercato Milan, Moncada lo vuole a tutti i costi! Il nome spiazza tutti

Moncada è stato stregato dal giovane talento di proprietà del Manchester City. Il Milan vuole portarlo in rossonero.

Il calciomercato è sempre in fermento e il Milan non fa eccezione. Geoffrey Moncada, il capo dell’area sportiva rossonera, sembra aver trovato un nuovo obiettivo che ha stregato la sua attenzione. La società rossonera starebbe mostrando un insistente interesse nei confronti di questo giovane talento.

Tuttavia, non sarà una missione semplice per il Milan, poiché il giocatore è sotto il controllo del Manchester City, che potrebbe considerarlo come il possibile erede del 34enne terzino destro Kyle Walker. Nonostante le difficoltà, il club rossonero resta vigile e spera di poter trovare un accordo per portare il promettente calciatore in rossonero nella prossima stagione.

Moncada lo vuole a tutti i costi

Secondo ’Calciomercato.com’, il nome che starebbe suscitando la fantasia di Geoffrey Moncada è quello di Yan Couto, terzino destro brasiliano di grande talento. Il giovane classe 2002 attualmente è di proprietà del Manchester City, ma si sta facendo notare con le sue prestazioni impressionanti nel Girona, squadra sorprendentemente capolista della Liga.

Moncada ha messo gli occhi su Couto e vorrebbe portarlo a Milano per rafforzare la propria rosa. Yan Couto è considerato uno dei talenti emergenti del calcio brasiliano. Dotato di grande velocità, tecnica e senso tattico, il giovane terzino destro ha dimostrato di essere un vero e proprio jolly difensivo, in grado di sostenere sia il reparto difensivo che quello offensivo.

Le sue prestazioni nel Girona lo hanno reso un punto di riferimento per la squadra, contribuendo al loro successo in Liga. Il Milan vede in Couto un potenziale investimento per il futuro. L’aggiunta del promettente brasiliano potrebbe fornire una sana competizione e un’alternativa di qualità sulla fascia destra.

Milan stregato da Couto: ostacolo City

Tuttavia, il Manchester City non sembra disposto a cedere facilmente il giovane brasiliano. Considerato uno dei club più ricchi e influenti a livello mondiale, i Citizens di Pep Guardiola potrebbe decidere di trattenere Couto come parte del loro progetto a lungo termine. Sarà compito di Moncada e del Milan convincere il club inglese a cedere il giocatore o a considerare l’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto.

L’interesse del Milan per Couto dimostra la volontà del club di continuare a investire sui giovani talenti e costruire una squadra competitiva per il futuro. Il Milan ha dimostrato negli ultimi anni di essere tornato sulla scena internazionale, facendosi strada in Champions League e lottando costantemente per il titolo in Serie A. L’eventuale arrivo di Couto potrebbe aggiungere ulteriore qualità e profondità alla rosa, consentendo al Milan di competere su più fronti.

Il Milan è rimasto stregato da Yan Couto, il terzino destro sta facendo faville con il Girona in Liga. Il club spera di poterlo portare in rossonero nella prossima stagione. L’arrivo di Couto potrebbe rappresentare un ulteriore passo avanti nella crescita del Milan e nella sua ambizione di tornare a essere una delle squadre di punta del calcio europeo.