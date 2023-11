Calciomercato Milan, ora l’affare è possibile: tifosi in estasi

Il Milan pensa già al prossimo calciomercato e fa sognare i tifosi che sperano nell’affare come rinforzo della rosa

Il calciomercato è sempre attivo, anche quando in realtà le sessioni sarebbero chiuse. Spesso i grossi colpi vengono fatti proprio durante i periodi più inaspettati quando si agisce d’astuzia, anticipando sul tempo le dirette concorrenti.

Il Milan è stata la regina della scorsa estate con una campagna acquisti inedita che portato in Via Aldo Rossi dieci nomi nuovi. Nonostante un mercato ricco di acquisti c’è chi considera la formazione di Stefano Pioli incompleta, soprattutto in determinati reparti.

Infatti alcune lacune sono state evidenziate lungo la struttura della rosa, soprattutto nel reparto dell’attacco. I rossoneri infatti, per scelta hanno deciso di non utilizzare Colombo per quest’anno preferendo una soluzione diversa, affinché potesse esser pronto per il Diavolo, il prossimo anno.

L’intoppo però c’è stato quando il club non ha trovato l’accordo con Taremi, che è rimasto al Porto. Questo ha cambiato le carte in tavola del progetto di Furlani e Moncada che per esigenza hanno dovuto ripiegare su Jovic. Il centravanti serbo però, in queste prime apparizioni non ha mostrato grandi doti, lontano dai tempi del Real Madrid e spesso fuori condizione. Per tanto i dirigenti rossoneri stanno già monitorando altri profili per il prossimo anno.

Calciomercato Milan: tifosi in estasi

Oltre ad un possibile rinnovo in arrivo per Olivier Giroud che con le sue prestazioni sontuose, ha convinto chiunque, a tal punto da ottenere un’estensione del proprio contratto sino al 2025. L’attaccante transalpino però avrà sicuramente necessità di rifiatare, data l’età avanzata.

Dunque Furlani e D’Ottavio stanno visionando con attenzione tutti quei profili che possano risultare utili per il progetto del diavolo.

Giocatori giovani, ma già in grado di avere una performance tale da essere al livello di un club come il Milan. I profili studiati sono quelli di Jonathan David del Lille che da più stagioni è sempre al vertice, in lotta per la classifica dei cannonieri in Ligue 1 e Adams del Montpellier.

Ma il nome che più esalta i tifosi rossoneri è Serhou Guirassy. Il guineano in forza allo Stoccarda ha entusiasmato qualsiasi estimatore del mondo del calcio siglando già quindici reti in questa stagione.

Il dettaglio che crea particolare speranza tra i supporters, è la clausola rescissoria presente dell’attaccante classe ’96. Infatti, dopo aver riscattato il centravanti per soli nove milioni dal Rennes, i tedeschi gli hanno attivato una clausola di soli diciassette milioni. Cifra bassa se si considera il rendimento attuale di Guirassy.