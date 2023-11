Calciomercato Milan, sfuma il primo obiettivo per la difesa: offerta rifiutata

I rossoneri hanno provato a trattare con il Chelsea per il prestito del difensore centrale, ottenendo una risposta negativa

Il Milan di Stefano Pioli continua a incasellare notizie negative una dietro l’altra: dopo il tracollo in Champions League contro il Borussia Dortmund, la società rossonera ha incassato il no di un’importante squadra di Premier League per una trattativa di mercato.

Parliamo del Chelsea di Pochettino, con il Milan che aveva chiesto informazioni per il prestito di Benoit Badiashile, difensore centrale di proprietà del club inglese. La notizia è stata riportata da Tuttomercatoweb.com, con il giocatore che è stato acquistato dal Chelsea per una cifra di circa 38 milioni di euro.

Per quale motivo il club inglese sta facendo opposizione alla richiesta di prestito del Milan? Entriamo nel dettaglio.

I numeri di Badiashile nel Chelsea

Il difensore centrale ha davanti a sé un reparto folto, con giocatori come Thiago Silva e Disasi e allo stesso tempo viene da un brutto infortunio che gli ha fatto perdere posti nella gerarchia dei titolari.

Badiashile ha giocato solo pochi giorni fa la sua prima partita da titolare contro il Newcastle e per questo motivo il Chelsea vuole valutare attentamente le prossime prestazioni del difensore, il quale ha giocato in precedenza solamente 60 minuti nella Coppa di Lega.

Il Milan deve quindi accettare il muro eretto dal club inglese nei confronti del suo difensore centrale e cercare altrove un’alternativa per completare il reparto arretrato.