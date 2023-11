Camarda da brividi dopo l’esordio: emoziona i tifosi citando il coro

Il baby talento rossonero, dopo l’esordio, ha lasciato un messaggio al Milan e ai tifosi rossoneri.

Il cammino del Milan in Serie A è ripreso con una vittoria sulla Fiorentina: non una prova brillante quella dei rossoneri di Stefano Pioli, che sono riusciti comunque a portare a casa i tre punti grazie al rigore conquistato e realizzato da Theo Hernandez. L’esterno francese è stato uno dei migliori in campo della formazione rossonera e si è preso la responsabilità di calciare dal dischetto. Per il Milan ora arriva la delicata sfida contro il Borussia Dortmund, partita che dirà molto in chiave qualificazione agli ottavi di Champions.

Milan-Fiorentina, esordio Camarda: il messaggio del baby rossonero

Nella serata di San Siro c’è stata grande soddisfazione per il Milan e il suo giovane talento Francesco Camarda, che a soli 15 anni e 8 mesi ha debuttato in Serie A, detenendo di fatto il record di calciatore più giovane ad esordire nel massimo campionato italiano.

A distanza di nemmeno 24 ore dalla partita, il baby rossonero ha voluto ringraziare la società e i tifosi, che per l’occasione gli hanno dedicato un coro, facendolo sentire a casa. Questo il messaggio in un post sul profilo Instagram:

Che dire… è stato qualcosa di unico che non dimenticherò mai. È proprio vero che “DA QUAND’ERO PICCOLINO IO MI INNAMORAI DI TE, IL MIO CUORE CHE BATTEVA NON MI CHIEDERE PERCHÉ!”. Beh oggi il perché lo so! Ho scoperto di avere una seconda casa e la cosa più bella è che sono tutte persone come me! Vi amo, GRAZIE!!!!!

Camarda, che sin da piccolino ha avuto il piacere la maglia della squadra per cui tifa, durante il riscaldamento ha cantato qualche coro della Curva, a testimoniare la sua fede rossonera.