Chiedono di Camarda, Pioli allo scoperto: risposta in diretta

L’allenatore rossonero ha rilasciato delle dichiarazioni sul baby Camarda alla vigilia della sfida di Champions contro il Borussia Dortmund.

Dopo aver ottenuto tre punti preziosi contro la Fiorentina, ora il Milan dovrà tentare l’impresa in Europa per sperare nella qualificazione agli ottavi. Domani ci sarà infatti il Borussia Dortmund, con i rossoneri che hanno necessariamente bisogno di una vittoria per continuare a sperare.

Pioli: “Camarda? Contro il Frosinone avrà di nuovo spazio”

Ad analizzare il match è stato l’allenatore rossonero Stefano Pioli, che ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Mediaset, dove si è soffermato anche su quello che è stato l’esordio di Francesco Camarda, rivelando anche un’indiscrezione in vista di quella che sarà la prossima sfida contro il Frosinone.