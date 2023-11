Colpani-Milan, fumata bianca? Annuncio del ds del Monza

Ad inseguire Andrea Colpani con una marcatura stretta, fra le varie big, c’è anche il Milan. Possibile trasferimento in rossonero? Così ha risposto il ds del Monza, Michele Franco.

Andrea Colpani è, di sicuro, la rivelazione del Monza di Raffaele Palladino. Ci aveva visto lungo l’ex patron brianzolo Silvio Berlusconi, quando decise di portarlo in biancorosso nel 2020, rimanendone subito estasiato.

E il Flaco, come viene soprannominato oggi in virtù della sua tecnica sopraffina e del suo fisico slanciato e un pò gracile, non sta di certo deludendo. Anzi: sempre più squadre bussano alla porta del suo club per accaparrarsi il centrocampista azzurro.

Tra le varie pretendenti, non possono che figurare Milan, Juventus e Inter. I Rossoneri sono intenzionati a fare sul serio sul fronte mercato. Ed è per questo che Michele Franco ci ha tenuto a chiarire subito la situazione.

Milan-Colpani: quante possibilità?

Ci sono possibilità che il giovane centrocampista bresciano possa passare dalla maglia biancorossa, a quella rossonera? Per ora sono molto basse.

Il Monza è consapevole del talento che ha fra le proprie mani e del vanto che, partita dopo partita, è in grado di portare al club.

Per questo motivo, Colpani è blindato fino al 2028, come ha sottolineato il direttore sportivo Franco. E così pare destinato a rimanere a lungo, per lo scontento di Milan – e non solo.