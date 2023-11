Colpo Milan, è sfida alla Juve per il talento in scadenza

Continua la sfida tra Milan e Juventus, non solo in campo. Madama e Diavolo hanno iniziato un braccio di ferro di mercato

Il Milan è uscito galvanizzato dalla vittoria di Champions League contro il PSG. Una vittoria che potrebbe rilanciare le speranze rossonere in stagione, sia in Europa che in Italia. Infatti le notti europee da sempre sono la linfa vitale del Diavolo, linfa che aveva abbandonato i rossoneri dopo la sconfitta casalinga contro la Juventus. Ed è proprio con i bianconeri che il Milan dovrà lottare per presentarsi a gennaio come antagonista dell’Inter per lo Scudetto. Infatti il calendario del Diavolo può sicuramente dare una mano da qui all’inverno, considerando come siano solamente due gli scontri diretti pesati per gli uomini di Pioli.

Tuttavia la sfida tra Milan e Juventus non si limita al terreno di gioco. Infatti le due grandi rivali potrebbero avere a che fare l’un con l’altra anche in chiave calciomercato. Da sempre Vecchia Signora e Diavolo si contendono i migliori talenti del calcio europeo, anche se negli ultimi anni la sfida è andata un po’ scemando. Prima per l’appeal dei bianconeri, poi per l’idea di mercato che il Milan ha fatto sua. Idea che però ora potrebbe essere applicata anche dai bianconeri. Infatti, come riportato da Teamtalk, Juventus e Milan stanno seguendo da vicino Lloyd Kelly.

Kelly, è sfida Milan-Juve

È sempre Milan-Juventus. Che sia a San Siro, all’Allianz Stadium o sul mercato, la sfida tra Diavolo e Madama è sempre aperta. In particolare, per quello che riguarda il momento che stiamo vivendo, le due squadre stanno seguendo da vicino lo stesso giocatore: Lloyd Kelly. Il difensore del Bournemouth è in scadenza con il proprio club e le due parti sarebbero molto distanti per un possibile rinnovo. Da qui nasce l’interesse delle italiane: un talento classe 1998 è disponibile con prezzo al ribasso. Tuttavia non è così semplice affondare su Kelly per Juve e Milan.

Infatti, come racconta sempre Teamtalk, il difensore inglese non è seguito con forza solamente all’estero. In Premier League ci sono anche Liverpool, Newcastle e Tottenham sulle sue tracce, a dimostrazione della qualità del ragazzo. Tornando alla sfida Milan-Juve, i rossoneri sono in leggero vantaggio. Infatti Kelly troverebbe il compagno di nazionale Tomori in rossonero e Moncada dovrebbe aver avuto già un contato diretto con il giocatore. Inoltre, considerando la situazione infortuni in casa Milan, l’arrivo di un nuovo centrale potrebbe togliere diverse castagne dal fuoco per Stefano Pioli. Così il Milan potrebbe respirare su due fronti, senza costringere Thiaw, Tomori e Kjaer agli straordinari.