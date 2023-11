Colpo Milan, la firma è ad un passo: ok per il bomber del futuro

Il Milan si assicura già il colpo del futuro. Firma ad un passo del giocatore che può rappresentate il club rossonero

Tante assenze a cui dover sopperire per Stefano Pioli, che al ritorno dalla sosta delle Nazionali dovrà far i conti con una rosa non del tutto completa, anzi.

In occasione della prossima gara di campionato contro la Fiorentina i rossoneri non avranno a disposizione gran parte dei loro calciatori più forti. In particolare peseranno le assenze di Olivier Giroud e Rafa Leao.

L’attaccante transalpino dovrà saltare i prossimi due impegni di Serie A, a causa dell’espulsione rimediato nel match contro il Lecce. Discorso ben diverso per il numero dieci del diavolo che sempre nello stessa giornata contro i salentini, lasciò prematuramente il campo a seguito della lesione al bicipite femorale, che lo terrà fuori dal rettangolo di gioco sino alla prima metà di dicembre. Probabile rivederlo in campo per la gara contro l’Atalanta.

Per tanto, il tecnico parmense, considerata la doppia assenza ed il momento negativo di Jovic, sta davvero considerando l’opzione della prima convocazione assoluta tra i grandi di Francesco Camarda.

Colpo Milan: la firma è sempre più vicina

Il giovane classe 2008 ha stupito tutti per il modo in cui sia riuscito a bruciare le tappe così prematuramente. Soltanto il 10 Marzo del prossimo anno compirà appena sedici anni, eppure è già in piena rampa di lancio tant’è che è già ben presente nella squadra della primavera.

Il motivo ovviamente è legate alle faville fatte nel settore giovanili, in cui ha totalizzato una valanga di gol, al punto che ha anticipato di gran lunga i tempi. Quest’anno già ben sette gol con la primavera del club, di cui uno straordinario contro il Paris Saint-Germain nella Youth League. Una rete in acrobazia, che ha fatto il giro del web, ricordando il famoso gesto tecnico di Cristiano Ronaldo nella sfida contro la Juventus.

Per questo motivo il Pioli potrebbe concedergli una chance inaspettata per la gara contro i viola, data l’esigenza e l’emergenza del reparti attaccanti. Inoltre il Milan è già al lavoro per trattenere il fuoriclasse in ottica futura. Al momento, data la giovane età non è ancora possibile sancire un contratto da professionista. Infatti sarà possibile farlo, non appena Camarda avrà compiuto 16 anni.

Per questo la dirigenza dovrà adoperarsi per bloccare al più presto un potenziale enorme come quello mostrato dal centravanti, affinché le altre società in Europa non lo strappino via dal calcio italiano.