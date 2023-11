Colpo Milan, trovato l’accordo: rinforzo in difesa per Pioli

Finalmente è fumata bianca in casa Milan, pronta ad accogliere il prima possibile un rinforzo in difesa per Stefano Pioli.

Ci sono nomi che accompagnano intere sessioni di mercato e che si concretizzano, col tempo, in un nulla di fatto. Ma per il Milan, oggi, sembra invece sia accaduto il contrario. Perché dopo mesi di corteggiamento, i dirigenti sono riusciti a trovare l’accordo con un giovane difensore pronto a scalare, nei prossimi mesi, le gerarchie di Stefano Pioli.

Mercato Milan: fumata bianca per Juan Miranda

Dopo mesi spesi all’inseguimento, sembra adesso fatta per l’arrivo di Juan Miranda a Milanello. Il terzino sinistro, in forza al Real Betis ed alla nazionale spagnola Under 21, ha un contratto in scadenza il prossimo 30 Giugno 2024.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul suo profilo Twitter, la dirigenza rossonera vorrebbe anticipare la chiusura dell’operazione già a Gennaio ed è pronta ad offrire 3 milioni di euro. Al momento il suo arrivo resta per Giugno, dato il suo approdo a parametro zero.

i Rossoneri hanno ottenuto un accordo con il talento spagnolo e per lui è pronto un contratto da 1,8 milioni di euro annui.