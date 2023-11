Dal Milan alla Roma, affare a sorpresa: è il vice Dybala

Un rossonero è nel mirino della società giallorossa: Thiago Pinto è già al lavoro, lo ha scelto come vice Dybala

Weekend di stop per il Campionato di Serie A, fermo ai box a causa degli impegni della Nazionale. Anche la nazionale italiana è impegnato nell’ultima uscita del girone di qualificazione ad Euro24, contro l’Ucraina: dopo la vittoria sulla Macedonia del Nord, gli azzurri di Luciano Spalletti affronteranno la nazionale gialloazzurra per conquistare la qualificazione, lontana solo un punto. All’Italia infatti basta un pareggio per raggiungere Euro2024, in Germania.

Nel frattempo, le squadre di Serie A si godono qualche giorno di meritato riposo, in vista dell’ultimo tour de force dell’anno, che terminerà con la 18° giornata di Campionato l’ultimo weekend del 2023. Tra queste c’è anche il Milan di Stefano Pioli, che al rientro dalla pausa affronterà a San Siro la Fiorentina: i rossoneri sono reduci da quattro partite consecutive senza vittoria in Campionato, e contro la Fiorentina sarà un match importante, per rimanere anche in scia di Inter e Juventus, che si sfideranno proprio nella 13° giornata.

Calciomercato Milan, un ex rossonero nel mirino della Roma

Nel frattempo, le società si stanno già muovendo in chiave mercato: la sessione invernale non si preannuncia focosa, anche se i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo; le varie dirigenze però stanno già cominciando a muoversi per la prossima sessione estiva, quando ci sarà più tempo per muoversi e mettere a segno grandi obiettivi.

In quest’ottica, la Roma ha già acceso i motori per un colpo dell’estate; da tempo, a Trigoria si è in cerca di un valido sostituto di Dybala: l’attaccante argentino è soggetto a numerosi infortuni, spesso di lunga durata, e Mourinho si trova in difficoltà nel momento in cui lui è fuori.

Thiago Pinto dunque starebbe cercando un valido sostituto: come riportato da ilRomanista.it, l’alternativa a Dybala arriverebbe dalla Serie A. L’indiziato numero uno, infatti, è Charles De Ketelaere, centrocampista in forza all’Atalanta, ma ancora di proprietà del Milan.

Il belga, che con la maglia rossonera ha trovato molte difficoltà e non è mai sbocciato, ha cominciato bene la stagione con l’Atalanta, trovando anche i primi due gol in Campionato, ma nelle ultime uscite sembra aver perso quell’euforia iniziale e la piena fiducia di Gasperini.

A questo punto, sul belga ci sono gli occhi di Thiago Pinto e della Roma: la prossima stagione, De Ketelaere potrebbe vestire la maglia giallorossa, come sostituto di Dybala. Il belga avrebbe molto da imparare dall’argentino, vista ancora la giovane età.