De Zerbi o Conte per il Milan: la scelta è già stata fatta

Possibile scelta tra De Zerbi e Conte per il dopo Pioli: il Milan studia la soluzione per il prossimo anno

Il Milan sta affrontando momenti di difficoltà sia dal punto di vista dei giocatori, causa molti infortuni, ma anche per i risultati che non sono quelli che ci si aspettava. Attualmente la squadra di Pioli è posizionata al terzo posto con ventitré punti a otto punti di distanza con l’Inter prima in classifica. È, inoltre, in attesa di giocare sabato 25 contro la Fiorentina che si trova al sesto posto con solo 3 punti di distanza dai rossoneri.

In Champions League, invece, è al terzo posto con 5 punti aspettando di giocare il ritorno con il Borussia primo in classifica con sette punti e il Newcastle ultimo in classifica con quattro punti. A causa di alcuni risultati ottenuti dalla squadra, si è commentata, soprattutto sui social, la possibilità di esonerare Pioli e quindi di un possibile cambio di guita tecnica per i rossoneri, ma per ora la panchina di Stefano Pioli è al sicuro.

Tra De Zerbi e Conte: doppio no per il Milan

Luca Serafini, giornalista e scrittore italiano, è stato intervistato da Carlo Pellegatti e ha rilasciato un commento sul possibile futuro della panchina rossonera.

Serafini ha parlato soprattutto di due allenatori. Il primo è De Zerbi:

“Bisogna essere realisti. Molti vorrebbero uno come De Zerbi, che però non ha mai allenato una grande squadra”.

Inoltre sottolinea come il Brighton non vince da sei partite in campionato e, mentre alla squadra inglese sono tutti felici e contenti, al Milan invece una striscia del genere così peserebbe molto. Ha continuato dando poi i suoi due motivi sul perché De Zerbi non è una possibilità sulla panchina rossonera:

“De Zerbi non è una strada percorribile per due motivi: prima di tutto non credo che andrà via dal Brighton e poi parliamo di un allenatore che non ha mai guidato una grande squadra.”

Alla domanda sul suo possibile allenatore ideale per il Milan risponde che non andrebbe a scegliere un allenatore straniero, nonostante gli allenatori italiani siano pochi.

Il secondo nome di cui Serafini parla, quindi, è Antonio Conte:

“Antonio Conte ha sempre imposto campagne acquisti importanti, ma credo che sia arrivato il momento per lui in cui dovrà accettare di ricominciare un certo percorso.”

Conclude l’intervista dicendo che al momento non ha un nome ideale per la panchina dei rossoneri, ma che spera che Pioli faccia il massimo da qui a fine stagione, aspettando poi l’estate per vedere cosa accadrà.