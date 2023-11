Destino segnato per Pioli: c’è una certezza per il Milan

Stando ad un recente parere per il tecnico rossonero Stefano Pioli ci sarebbe ancora poco da fare per riuscire a cambiare la sua posizione

In casa Milan la stagione sta prendendo una piega molto difficile e soprattutto in termini di competizioni europee sono rimaste poche speranze. Il Diavolo per riuscire ad evitare di chiudere il girone di Champions League all’ultimo posto deve per forza vincere la prossima sesta ed ultima partita che si giocherà in casa del Newcastle. Un pareggio significherebbe infatti chiudere al quarto posto il gruppo e non potersi nemmeno qualificare per l’Europa League.

In caso di successo invece il cammino europeo dei rossoneri proseguirà e bisognerà guardare il risultato del PSG per capire se sarà secondo o terzo posto nel girone. Questi calcoli sono la conseguenza di un andamento negativo del gruppo di Stefano Pioli e anche gli ultimi risultati non eccezionali in campionato (una sola vittoria nelle ultime 5 gare) ha fatto nascere molti malumori nell’ambiente.

Padovan ne è certo: “Niente esonero ma a fine anno Pioli e il Milan si diranno addio”

Il noto giornalista Giancarlo Padovan ha parlato di molti temi in un suo recente intervento ai microfoni di TMW Radio e tra gli argomenti trattati c’è stato anche il Milan e il suo tecnico. All’indomani della sconfitta di Champions League contro il Borussia Dortmund che rischia di compromettere del tutto il cammino europeo dei rossoneri, l’umore in casa Milan è molto basso e sono sempre più numerosi i tifosi che chiedono l’esonero immediato di Pioli.

In merito a tale ipotesi Padovan non sembra essere d’accordo e spiega quali potrebbero essere le prospettive del legame tra l’allenatore ex Lazio e Fiorentina con la società rossonera: “Non è a rischio esonero ma a fine anno si diranno addio. Non è a rischio ora perché è ancora lì e può conquistare la Champions. Poi se lo mandi via, chi prendi? Conte vuole solo la Juve e non andrebbe in questo Milan. Mi sembra un salto nel vuoto. Certo, se perde altre partite, magari anche col Frosinone, lo cambiano, ma non credo che la prospettiva attuale sia l’esonero”.

Se la lettura di Padovan fosse corretta, a questo punto per i tifosi del Milan che auspicano arrivi l’esonero, ci sarebbe da rassegnarsi e attendere che termini questo campionato prima di poter dire addio all’allenatore che ha riportato lo Scudetto in casa rossonera dopo undici anni.