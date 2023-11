Disastro Milan, Adli amareggiato: messaggio ai tifosi

Il Milan è in completa emergenza. Non solo gli infortuni, ormai quasi a quota 40. Sul campo non si ottengono più le risposte attese. Ai microfoni Mediaset, Yacine Adli tenta di rassicurare i tifosi.

Il Milan è in caduta libera. A poco è servita la vittoria contro la Fiorentina in campionato. Quella tanto sperata serenità che i Rossoneri sembravano aver così ritrovato, forse è stata solo un miraggio.

A gravare sulla situazione d’emergenza ci sono, sicuramente, gli infortuni, che sembrano non voler dare tregua a Stefano Pioli e a tutto lo staff medico della squadra. Stop forzati che, anche questa sera, non si sono fatti mancare.

Al termine della partita, ha preso parola ai microfoni di Mediaset Yacine Adli, lanciato in campo dall’allenatore rossonero sin dal primo minuto.

Milan-BVB: l’analisi di Adli al termine della partita

Una grande occasione mancata: così apre l’intervista il numero 7 rossonero, amareggiato per non essere riuscito con i suoi compagni a sfruttare il calore e l’atmosfera del San Siro a proprio favore.

L’obiettivo, adesso, resta il Newcastle: il prossimo 13 Dicembre, la squadra capitanata da Davide Calabria (autore del rigore procurato dai tedeschi) darò tutto, senza badare al risultato fra PSG e Borussia Dortmund, da cui tuttavia dipende anche la qualificazione rossonera.

Sono i dettagli che fanno la differenza. Siamo partiti bene, non abbiamo segnato il rigore purtroppo, anche loro hanno avuto un rigore. Poi siamo riusciti a tornare sull’1-1. Nel secondo tempo abbiamo perso equilibrio, anche con l’uscita di Thiaw, siamo un po’ sfortunati. Il calcio è anche così, abbiamo fatto fatica a trovare equilibrio, ci dispiace per la partita persa.

Equilibrio: questa la parola d’ordine per cui, d’ora in poi, la squadra di Stefano Pioli dovrà lavorare. Anche se è difficile raggiungerlo, quando la rosa ha disposizione continua ad essere sempre più decimata.