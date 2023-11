Djokovic incontra Leao e Bennacer dopo la vittoria contro Sinner: la frase fa impazzire i tifosi!

Il tennista serbo Novak Djokovic è un noto tifoso del Milan e questa sera ha esultato con Leao e Bennacer per la vittoria con Sinner.

La giornata di oggi sarà certamente difficile da dimenticare per Novak Djokovic che ha vinto a Torino le sue settime ATP Finals superando anche una leggenda come Roger Federer. Purtroppo per il tennis italiano ad aver avuto la peggio è stato l’altoatesino Jannik Sinner che si è arreso proprio in finale di fronte al serbo, numero uno del mondo. Per Djokovic al termine della partita c’è stata una coppia di particolari tifosi che lo ha atteso per salutarlo.

Djokovic scherza con Bennacer e Leao al termine della partita vinta contro Sinner

Nel tunnel che porta negli spogliatoi del Pala Alpitour, Djokovic è stato atteso da Rafael Leao e Ismael Bennacer. I due calciatori del Milan in questa sosta per le Nazionali non hanno preso alle partite con le rispettive selezioni a causa degli infortuni che hanno subito.

Il tennista serbo, ancora entusiasta e sorridente per il successo, ha salutato con gioia i due calciatori rossoneri e ha fatto una battuta a Leao ridendo: “Oggi sono stato veloce quasi come te”. Dopo aver parlato alcuni istanti con Bennacer e Leao, Djokovic si è proposto di fare una foto e in seguito ha inorgoglito i tifosi del Diavolo, da vero fan rossonero qual è dicendo: “Forza Milan sempre, salutate tutta la squadra”.