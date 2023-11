Dove vedere Lecce-Milan in Streaming e in TV

Allo stadio Via del Mare di Lecce andrà in scena alle 15:00 il match tra Lecce e Milan. Ma dove sarà possibile vedere il match in Streaming e in TV?

Ritorna lo spettacolo della Serie A e nell’anticipo del sabato lo fa con il match tra Lecce e Milan. Alle 15:00 allo stadio Via del Mare andrà in scena il match tra i giallo rossi e i rossoneri prima della sosta per le nazionali. Di fatto per entrambe questo sarà un match importantissimo in chiave classifica e permetterà solo ad una delle due di andare alla sosta con i 3 punti in tasca.

Il Milan dopo l’importante vittoria nel turno di Champions con il PSG, ora deve raddrizzare anche le cose in campionato che nelle ultime settimane non sono andate proprio benissimo. Nelle ultime 5 giornate i rossoneri hanno collezionato solo 2 vittorie e altrettante sconfitte e 1 pareggio. L’ultima uscita infatti ha visto la sconfitta con l’Udinese provocando la furia dei media e soprattutto dei tifosi che richiamavano all’attenzione dopo la serie di 3 partite senza i 3 punti. Dopo aver sistemato le cose in Champions ora per il Milan è tempo di sistemare le cose in campionato e riportare una ventata d’aria nuova.

L’avversario

Dall’altra parte c’è il Lecce, che non se la passa di certo meglio, nelle ultime 5 gare i salentini non hanno messo a segno neanche una vittoria collezionando 3 sconfitte 2 pareggi. Nell’ultimo turno, contro la Roma è arrivata la sconfitta in extremis per 2-1 e anche con il Torino in casa nel turno precedente è arrivata la sconfitta per 0-1. Al momento quindi gli uomini di D’Aversa devono assolutamente ritrovare la strada e rimettersi in carreggiata.

Gli ultimi 5 precedenti

Negli ultimi 5 precedenti fra Lecce e Milan la storia dice che i rossoneri sono riusciti ad imporsi per ben 3 volte con vittorie nette, negli altri 2 incontri invece è arrivato il pareggio e per ben 2 volte con il risultato di 2-2. L’ultima volta che Milan e Lecce si son trovati di fronte era a San Siro e i rossoneri vinsero per 2-0.

Dove vederla?