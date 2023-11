Dove vedere Milan-Fiorentina in streaming e diretta TV

Riparte il campionato di Serie A dopo la sosta per le Nazionali. Il Milan ospiterà in casa la Fiorentina sabato 25 novembre alle ore 20:45.

La tredicesima giornata di Serie A vedrà sfidarsi allo stadio San Siro il Milan di Stefano Pioli e la Fiorentina di Vincenzo Italiano. I rossoneri cercano il riscatto dopo gli ultimi sfavorevoli risultati in campionato: l’ultima vittoria infatti risale al 7 ottobre scorso, data in cui il Milan ha battuto il Genoa in trasferta con il risultato di 0-1, grazie al gol di Pulisic.

La Fiorentina è reduce da tre sconfitte e una vittoria in campionato: dopo essere stata battuta da Empoli, Lazio e Juventus, la viola ha ritrovato la vittoria in Conference League contro il Cukaricki e in campionato contro il Bologna.

Milan e Fiorentina sono separate da soli tre punti in classifica: i rossoneri occupano la terza posizione a quota 23 punti, dietro Juventus e Inter, mentre la Fiorentina è attualmente sesta con 20 punti, dietro Atalanta (20 punti) e Napoli (21 punti). Entrambe le squadre, dunque, arrivano con tante motivazioni e tanta voglia di far bene per strappare punti importantissimi per la zona Europa.

Le probabili formazioni

Sabato 25 novembre 2023 il Milan ospiterà in casa la Fiorentina di Vincenzo Italiano. I precedenti sono a favore dei rossoneri: su 166 sfide sono 76 le vittorie in Serie A del Milan, 44 i pareggi e 46 le sconfitte. La Fiorentina fuori casa ha perso tutti e tre gli ultimi match contro i rossoneri.

Diversi i dubbi riguardo l’11 titolare di Stefano Pioli, che dovrà fare i conti con due assenze importantissime: quella di Rafael Leao, ai box per infortunio, e quella di Olivier Giroud, squalificato per due giornate a causa delle proteste nei confronti del direttore di gara durante Lecce-Milan. Buone notizie per Pioli sono il recupero di Calabria e Pulisic.

Incerta la formazione di Vincenzo Italiano. Difesa a quattro con Parisi (in ballottaggio con Kayode) Gonzalez, Bonaventura e Kouamé. A centrocampo fanno coppia Arthur e Duncan.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Jovic, Okafor. Allenatore: Stefano Pioli.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Kouamé; Nzola. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Dove vedere Milan-Fiorentina in diretta TV e streaming

Il big match Milan-Fiorentina, previsto per sabato 26 novembre, sarà visibile in diretta su DAZN e SKY. La sfida sarà disponibile anche in streaming su DAZN collegandosi sull’app Dazn tramite smartphone, smart tv e tablet e pc. Calcio d’inizio ore 20:45.