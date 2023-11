“È un problema”: Gasperini sorprende tutti su De Ketelaere

L’allenatore dell’Atalanta, Giampiero Gasperini, ha rilasciato delle dichiarazioni sull’ex rossonero Charles De Ketelaere nella conferenza stampa odierna

Si è concluso da poco il primo anticipo dell’undicesima giornata del campionato di Serie A tra Bologna e Lazio, terminato con la vittoria della squadra romagnola per 1-0 grazie alla rete messa a segno da Ferguson. Bologna che continua a volare e si piazza al quinto posto in classifica a pari punti con il Napoli di Rudi Garcia, che nel derby di domani contro la Salernitana proverà a mantenere invariato il distacco dall’Inter. Nerazzurri che a loro volta saranno impegnati nella delicatissima trasferta di Bergamo contro l’Atalanta di Giampiero Gasperini. Gara che potrebbe rivelarsi un assist per il Milan, che qualora dovesse riuscire a superare l’Udinese, con i nerazzurri che inciamperebbero contro la Dea, si ritroverebbero nuovamente al primo posto in classifica, in attesa di conoscere quello che sarà il risultato che maturerà dalla sfida di domenica tra Fiorentina e Juve.

Bisogna però capire con quali uomini e come deciderà di schierarsi Stefano Pioli per affrontare il club friulano, in una gara che sarà ricca di insidie, soprattutto considerando il momento dal quale viene il Milan. I rossoneri sono reduci, infatti, dalle sconfitte contro Juve e Psg e dal pareggio contro il Napoli al Maradona, con la squadra di Milanello che si era portata sul doppio vantaggio prima di farsi raggiungere dalle reti di Politano e Raspadori.

Gasperini su De Keteleare: “Se gioca come canta è un problema…”

Prima però ci sarà il big match tra le due compagini nerazzurre che vedrà in campo anche uno spicchio di Milan. Nell’Atalanta, infatti, gioca l’ex rossonero Charles De Ketelaere che potrebbe anche partire dal primo minuto.

Nel corso della conferenza stampa l’allenatore della Dea Giampiero Gasperini ha analizzato quello che sarà il match contro la squadra di Simone Inzaghi e si è soffermato anche sull’ex giocatore rossonero Gasperini ha voluto in particolare modo ironizzare sul centrocampista belga commentando così:

Se gioca come canta è un problema…

Il riferimento va ad un siparietto avvenuto all’interno del centro del club bergamasco, in cui l’ex centrocampista del Milan ha preso parte ad una sorta di karaoke, intonando diverse canzoni che non sono state ‘rappresentate all’altezza’, almeno secondo il tecnico bergamasco. In campo, invece, De Ketelaere sta mostrando di ‘steccare’ di meno Bergamo, mettendosi alle spalle la brutta stagione con il Milan e dimostrando di poter far bene anche in Serie A.