Emergenza Milan, altro infortunio: stabiliti i tempi di recupero

Ennesimo infortunio in Casa Milan, un altro giocatore si ferma. Svelato quando potrà rientrare in campo

Dopo un mese di risultati deludenti, il Milan torna a vincere a San Siro contro il PSG, merito di una prestazione brillante soprattutto degli ormai titolarissimi: Leao, Giroud e Theo. Tre punti veramente importantissimi che permettono ai rossoneri di continuare a sognare la qualificazione agli ottavi, perché al momento nel proprio girone è ancora tutto da decidere. Le prossime gare che la squadra di Pioli dovrà affrontare sono quella contro il Borussia Dortmund e il Newcastle. Per passare allo step successivo sarà necessario fare altre due grandi prestazioni, senza lasciare nulla al caso.

Se in Champions il Milan sembra essersi ritrovato, in campionato non brilla, infatti è reduce da un punto nelle ultime tre partite. L’obiettivo è sicuramente quello di tornare competitivi su ogni fronte e forse la vittoria contro il club francese ha influito positivamente, restituendo un po’ di fiducia a tutto l’ambiente milanista, a partire dagli stessi tifosi. In Serie A la prossima sfida del Milan è contro il Lecce e vincere sarà importantissimo.

Pulisic salta il Lecce: torna dopo la sosta

Pioli al momento è in difficoltà con la propria rosa, tanti gli infortuni che hanno coinvolto anche alcuni titolari, motivo per il quale adesso bisognerà capire come fare.

Dopo la notizia dello stop di Kalulu, che resterà fuori per circa quattro mesi, nell’infermeria rossonera arriva anche Christian Pulisic, che si è infortunato nei momenti finali del big match contro il PSG. Nel post partita Pioli aveva parlato di un semplice crampo che il giocatore aveva sentito nella stessa zona dove due settimane fa si era già infortunato. Dunque non ci aspettava chissà quali grandi conseguenze o comunque lunghi tempi di recupero per il centrocampista o attaccante rossonero.

A quanto pare però le speranze del tecnico rossonero non sono servite a nulla, perchè secondo i risultati degli esami strumentali, a cui il giocatore si è sottoposto, le sue condizioni non sono proprio ottimali. Pulisic ha riportato una contrattura al flessore che lo terrà lontano dal campo probabilmente per un paio di settimane, non sarà quindi a disposizione di Pioli per la trasferta in Salento, di sabato e salterà anche le amichevoli con gli Stati Uniti. Il suo ritorno dovrebbe essere stato stabilito per subito dopo la sosta ma ovviamente le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno. Tutti questi infortuni faranno sicuramente muovere il Milan nel mercato di gennaio, quando la dirigenza rossonera proverà sicuramente ad inserire un difensore nella rosa.