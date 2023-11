Emergenza Milan: Pioli studia le alternative per la Fiorentina

Leao e Giroud non ci saranno, questo è un dato di fatto. Stefano Pioli è pronto al tridente inedito contro i viola.

La partita del riscatto, ricade sulla Fiorentina. Sabato 25 si giocherà a San Siro alle ore 20:45, Pioli è costretto a qualche cambio indelebile sulla formazione titolare.

L’infermeria trema, ultima chance per l’ex Real Madrid

Florenzi in vantaggio su Calabria (da valutare) e Krunic in vantaggio su Adli stando alle ultime news della Gazzetta dello Sport. Pioli studia un cambio modulo, la novità del 4-2-3-1 prevede un avanzamento del rientrante Loftus–Cheek sulla trequarti.

E in attacco? Spazio all’ex viola Jovic, partita che ha il sapore di ultima occasione visto lo scarso rendimento fin qui. D’altronde Giroud è squalificato per due match, quindi per il serbo, ora o mai più. Leao proverà a rientrare per la Champions League, a sinistra ci sarà Okafor con la Fiorentina. Chukwueze agirà a destra (Pulisic da valutare), formando così un tridente di “nuovi” rossoneri arrivati quest’estate, oltre a Loftus e Reijnders.