Ennesimo infortunio per il Milan: costretto al cambio contro il Borussia

Altra partita, altro infortunio per il Milan: un titolare costretto allo stop forzato durante il secondo tempo del match contro il Borussia Dortmund.

Nuova tegola in casa Milan, dove par piovere sempre sul bagnato. In occasione della partita contro il Borussia Dortmund, un titolare schierato da Stefano Pioli ha dovuto lasciare il campo in anticipo a causa di un infortunio.

La formazione rossonera perde così anche il suo numero 28 Malick Thiaw.

Milan-BVB: le condizioni di Thiaw

Problema muscolare per il difensore centrale rossonero Thiaw, in occasione di un recupero su Gittens in avvio di secondo tempo.

Il giocatore si è fermato subito, toccandosi la coscia. Probabile stiramento al flessore, problema che potrebbe portarlo lontano dal campo per un pò di tempo.

Notizia terribile in casa Milan, che perde un altro tassello fondamentale per la squadra in un periodo pieno di impegni nazionali ed europei. Ma soprattutto è emergenza difensori centrali, visti gli infortuni di Kjaer, Kalulu, Pellegrino e Caldara.