Fine della ricerca, trovato l’erede di Giroud: è il “nuovo Shevchenko”

Il Milan è alla continua ricerca dell’erede di Olivier Giroud e ora si è arrivati al nome che può far parte del futuro del club.

I rossoneri stanno vivendo una stagione molto complessa che dovrà portare necessariamente a miglioramenti sotto tutti i punti di vista. Ci sono stati dei cambiamenti di non poco conto all’inizio dell’anno calcistico e in questo periodo di alti e bassi si sta iniziando a parlare del futuro in maniera molto diretta. La squadra è certamente forte e pronta a fare un nuovo salto di qualità ma per la prossima stagione c’è bisogno di ulteriori innesti.

La dirigenza del Milan ha intenzione di costruire una rosa sempre più forte e pronta a scendere in campo per grandissimi obiettivi che in questo momento sembrano irraggiungibili.

Calciomercato Juventus, c’è il nuovo Shevchenko al posto di Giroud

Il Milan aveva incentrato la campagna acquisti della scorsa estate sulla ricerca del nuovo centravanti per darte rifiato a Giroud e per poter permettere un ricambo generazionale pensando al futuro. Alla fine sono arrivati Jovic e Okafor che sono stati bocciati da centravanti e non saranno il futuro del Milan in quella posizione.

Per questo motivo è ricominciato anche il lavoro di scouting e la ricerca di Moncada e Furlani ha portato a nuovi risultati molto importanti che possono essere perseguiti già a gennaio ma che, in realtà, diventeranno sempre più probabili per l’estate.

Il Milan ha individuato nel “nuovo Shevchenko” il vero erede di Giroud. Dall’Ucraina alla Spagna, passando per i gol che stanno portando il Girona a sognare in grande in Liga: i rossoneri sono sulle tracce di Artem Dovbyk. Il bomber classe ’97 sta trovando la sua dimensione e sta mettendo in mostra tutte le sue qualità con il spagnolo e nel suo futuro ci sarà sicuramente una big.

“Dovbyk lo conosciamo da molti anni, quando giocava al Dnipro: in un campionato meno competitivo e meno seguito segnava molti gol”, ha confessato il direttore sportivo del Girona, Quique Carcel, ai microfoni di TMW.

Il Milan sta tenendo sotto controllo il suo profilo e può tentare l’assalto per l’estate. Ha il contratto in essere fino al 2028 e il Girona ha aumentato a dismisura il suo valore, visto il suo exploit in questa prima parte di stagione. Ora Dovbyk costa non meno di 20 milioni di euro e la concorrenza è già sfrenata per il bomber da 7 gol e 5 assist in 13 presenze in Liga.