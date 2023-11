Fiorentina, Arthur sfida il Milan: “Il nostro obiettivo è chiaro”, poi la frase su Leao e Giroud

Il centrocampista della Fiorentina sfida i due attaccanti rossoneri prima del match, poi parla del loro obiettivo

Al termine della sosta per le nazionali, Milan e Fiorentina si affronteranno a San Siro. Questo match sarà fondamentale per entrambe le squadre che scenderanno in campo per tornare a mostrare le loro qualità. La squadra di Stefano Pioli, infatti, non vince una partita da ben 4 giornate di campionato e, dunque, adesso, dovranno mettercela tutta per portare a casa i 3 punti.

Le parole di Arthur su Leao e Giroud

Il centrocampista della Viola è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e ha parlato del match contro il Milan, ecco quale sarà il loro obbiettivo:

Il nostro, quello principale, è sempre vincere ogni partita e poi vedremo dove possiamo arrivare. Contro il Milan sarà una gara molto difficile perché sono molto forti e a San Siro sarà ancora più difficile

Poi il commento sull’assenza di Leao e Giroud

Leao e Giroud stanno facendo veramente bene, sappiamo che sono molto bravi e per noi è meglio se non giocano

Dunque, Arthur si è mostrato con un atteggiamento piuttosto positivo in vista della partita.