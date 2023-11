Furlani sul momento del Milan: “Siamo uniti”, poi la risposta su Ibrahimovic

Le dichiarazioni dei protagonisti della partita, pochi minuti prima dell’inizio della sfida di Champions contro il PSG.

Questa sera il Milan è atteso da una partita molto importante, quella in casa contro il PSG. Per il Diavolo l’obiettivo è quello di cercare di ottenere i tre punti per rilanciarsi in ottica passaggio del turno in questo girone di Champions League dopo che sono arrivati solo due punti nelle tre precedenti gare e soprattutto non è stato segnato nemmeno un gol.

Furlani spiega la situazione legata ai discorsi che vanno avanti con Ibrahimovic

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport nel prepartita. L’AD rossonero ha spiegato quale sia l’umore in casa Milan in queste ore di avvicinamento alla supersfida di stasera con il PSG: “A noi storicamente piace la Champions e stasera vogliamo fare una bella partita ovviamente per avere chance di andare avanti. Siamo tutti uniti, nei momenti difficili bisogna stare ancora di più tutti insieme: società, dirigenza, staff, allenatore e giocatori. Speriamo di tornare a vincere”.

Su Ibrahimovic: “Con Zlatan parliamo da diverse settimane e vediamo le cose come vanno. Non mi metterei adesso a parlare di ruoli e funzioni esatte. Dico che lui è un grande campione e una gran persona che tiene tanto al Milan. Ci stiamo parlando e vediamo cosa succederà”.