Giuntoli avvisa il Milan: lo ha detto sulla classifica

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, ai microfoni di DAZN ha riposto in maniera sorprendente sulla classifica.

Con la sconfitta incassata dal Milan in casa contro l’Udinese, la Juventus è sicura di chiudere al secondo posto in classifica l’undicesima giornata. In caso di vittoria potrebbe trovarsi a -2 dall’Inter e a +4 dai rossoneri. Potrebbe così candidarsi ad essere la prima antagonista della squadra di Inzaghi. In questo senso però Cristiano Giuntoli ha rilasciato dichiarazioni che sanno di scaramanzia.

Giuntoli: “Pensiamo al quarto posto”

Il dirigente bianconero si è svincolato dal discorso Scudetto, dicendo che la Juventus punta al quarto posto.

Queste le sue parole ai microfoni di DAZN prima di Fiorentina-Juve: