Gol annullato al Lecce, sfogo senza freni di Sticchi Damiani: critica il VAR

Nel post partita del match del Via del Mare conclusosi 2-2, è intervenuto Sticchi Damiani ai microfoni di DAZN.

Il Milan si è fatto clamorosamente rimontare nella sfida delle 15:00 contro il Lecce. I rossoneri erano andati avanti 0-2 nel primo tempo prima di farsi rimontare fino al 2-2 nella ripresa dai salentini. Non sono bastate le reti di Giroud e quella di Reijnders per tornare nuovamente alla vittoria in campionato per il club meneghino che ormai manca da più di un mese.

Inoltre, al 93′ il Lecce aveva trovato il gol del 3-2 – poi annullato – con Piccoli. Nel post partita è intervenuto per parlare di questa situazione proprio il presidente dei salentini Sticchi Damiani.

Le parole di Sticchi Damiani sul gol annullato

Di seguito le parole di Sticchi Damiani sul gol annullato ai microfoni di DAZN nel post partita.

Il finale è stato una favola che ci siamo costruiti con tanta fatica rovinata da un utilizzo del VAR diabolico. Se si utilizza il VAR per spaccare il capello, bisogna farlo non solo contro il Lecce ma contro tutte le squadre. Dopo il pestone, il giocatore del Milan si rialza e nessuno protesta. Io parlo di regole, si sta prendendo una direzione in cui se si vuole trovare un dettaglio minimo lo si trova. Ci sono partite in cui si fa di tutto per non cercare l’episodio e partite – come questa – che invece si va in quella direzione. L’utilizzo del VAR così rovina il bello di questo sport. Un utilizzo così del VAR rovina la favola del calcio.

Bisognerebbe darsi dei criteri uniformi, credo sia oggettivo che in certe partite l’uso del VAR sia super attento. Io parlo in generale, dobbiamo chiederci se un utilizzo esasperato del VAR sia utile e se ci sia in ogni partita. Cerco faticosamente ogni giorno di trasferire in questa piazza messaggi di rispetto verso la classe arbitrale e verso chi governa la singola gara. Il mio atteggiamento è solo costruttivo, come oggi.

Queste le parole del presidente del Lecce nel post partita.