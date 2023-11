“Grande colpo” per il Milan: a gennaio cambierà la squadra

Milan, in arrivo un “grande colpo”: a gennaio la squadra cambierà completamente volto

Il Milan è chiamato a cambiare rotta e a uscire dalla crisi in campionato. I rossoneri sono reduci da un pareggio subito in rimonta contro il Lecce nell’ultima gara giocata prima della sosta per le nazionali. Il match del Via del Mare è stato mal digerito dai tifosi del club meneghino che avrebbero voluto l’esonero di Stefano Pioli. Il tecnico parmigiano è finito nuovamente sul banco degli imputati, ma la sua panchina al momento sembra essere salda. Il Diavolo, però, è chiamato a una svolta per salvare la sua stagione.

In campionato, il Milan è scivolato al terzo posto in classifica a -8 punti dall’Inter e a solo +3 sul quinto posto occupato dall’Atalanta. In Champions League, invece, gli uomini di Pioli affronteranno un match decisivo martedì sera quando a Milano arriverà il Borussia Dortmund. Il club tedesco comanda la classifica del girone F e la prossima giornata sarà quindi decisiva per le sorti europee dei rossoneri. In vista dei prossimi due match, Pioli non potrà contare quasi sicuramente su Rafael Leao che è ancora alle prese con l’infortunio muscolare rimediato nell’ultima partita contro il Lecce. Un’altra assenza che sta pesando sulla stagione dei rossoneri è quella di Ismael Bennacer.

Bennacer, si avvicina il rientro in campo: il vero grande colpo per il Milan

Ismael Bennacer è un giocatore che nelle ultime stagioni ha dimostrato di essere quanto mai decisivo per le sorti del Milan. L’algerino scandisce il ritmo della sua squadra, ma è ancora alle prese con il grave infortunio rimediato nella semifinale di andata di Champions League contro l’Inter. Il ritorno in campo dell’ex Empoli, però, si avvicina considerando anche che negli ultimi giorni ha cominciato ad allenarsi parzialmente con il gruppo.

Proprio sul recupero di Bennacer si è espresso Fabio Capello. Le parole dell’ex allenatore rilasciate all’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. “A gennaio, quando le grandi manovre del Milan per rinforzare la rosa saranno entrate nel vivo, i rossoneri potranno già contare su un ‘nuovo acquisto’, e sarà un grande colpo: il rientro di Ismael Bennacer“.

Stando all’ex tecnico rossonero “l’algerino può cambiare il volto della squadra perché oggi a Pioli manca un giocatore come lui” ed inoltre conoscendo già la squadra “non avrà bisogno di tempo per riprendere in mano il centrocampo”. Capello ha concluso dicendo che Pioli con Bennacer guadagnerà tempo.