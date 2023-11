Green Day con la maglia dell’Inter? Il Milan smentisce i cugini (VIDEO)

Green Day nuovi sostenitori dell’Inter? Il Milan sbugiarda i cugini nerazzurri. Siparietto divertente quello che ha visto coinvolta la band

Durante un concerto ai Magazzini Generali di Milano, il frontman dei Green Day Billie Joe Armstrong, si è reso protagonista di un simpatico episodio.

Il cantante del gruppo musicale statunitense è stato immortalato mentre mostrava dinanzi al proprio pubblico le maglie dell’Inter e del Milan. Ovviamente il tutto è stato fato a scopo goliardico per ravvivare i presenti. In un primo momento, pagina ufficiale dei nerazzurri hanno commentato l’episodio in modo positivo, mostrando l’immagine di Armstrong che alza la maglia dell’Inter.

Green Day: il Milan sbugiarda l’Inter

La pagina ufficiale di Twitter del diavolo però non ha esitato a controbattere sarcasticamente ai cugini. Infatti attraverso un video montaggio, che ritrae il controllo al VAR, è stato mostrato poi quanto realmente avvenuto.

Ovvero Armstrong che mostra entrambe le divise ed il pubblico che acclama quella rossonera piuttosto che quella nerazzurra.

Un episodio divertente apparso sui social per stemperare il clima di tensione e di rivalità che è presente sul rettangolo di gioco.

Questo il video: https://x.com/acmilan/status/1723030627354624057?s=20