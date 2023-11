“Ha chiesto la cessione, vuole il Milan”, notizia dalla Spagna!

Le defezioni stanno martoriando il Milan. I rossoneri sono estremamente in difficoltà in più reparti e a gennaio potrebbero correre ai ripari. Uno spagnolo si è proposto al Diavolo.

Si salvi chi può in casa Milan. A Milanello la situazione è emergenziale. Non si placano gli infortuni in più reparti, ultimo dei quali Thiaw. Tenere la barra dritta è estremamente complicato per Pioli. Il tecnico si trova con un organico dimezzato a dover affrontare una bufera.

La partita imminente con il Frosinone potrebbe far rientrare o precipitare la posizione del tecnico. I rossoneri si presenteranno a “San Siro” ancora senza i propri attaccanti chiave. Giroud sconterà l’ultima giornata di squalifica mentre è difficile vedere Leao in campo. Il terminale offensivo rossonero sarà ancora Jovic. Con Okafor out, il serbo ha l’ennesima chance di dimostrare il proprio potenziale.

Milan, Jovic delude: un attaccante si propone

Il serbo è stato il colpo last minute di Furlani. La dirigenza ha ingaggiato l’ex Fiorentina come vice Giroud, ma finora Jovic è stato un flop. Tra i nomi ricercati prima del numero 16 figuravano, tra gli altri, Taremi e Rafa Mir. Per l’iraniano la pista rimane complicatissima. Crescono, invece, le quotazioni del centravanti spagnolo. Secondo ElGolDigital Rafa Mir sarebbe ai ferri corti con il Siviglia.

Al momento non sono ancora arrivate proposte al club andaluso. Gli interessi delle due parti potrebbero quindi convergere. Il Milan potrebbe così virare sul classe ’97, alla ricerca di un nuovo slancio per la propria carriera.