Ibrahimovic a Milano: incontro con Cardinale, gli aggiornamenti

Potrebbe concretizzarsi in questi giorni il ritorno in rossonero dell’attaccante svedese. Summit in corso con il presidente del club

Quello che si sta vivendo in questi giorni è senza dubbio il periodo più complicato del Milan targato Stefano Pioli. I Rossoneri hanno a tutti gli effetti cancellato quanto di buono fatto nella prima parte di stagione e con le ultime partite hanno complicato il loro cammino sia in campionato che in Champions League.

In Serie A, dopo il sorpasso all’Inter prima della sosta, è stato raccolto un solo punto, frutto di un pareggio con il Napoli (con doppio vantaggio buttato al vento) prima e dopo le due sconfitte a San Siro contro Juventus e Udinese. In campo europeo è arrivata invece una netta sconfitta con il PSG per 3-0, che obbliga Leao e compagni a trovare i tre punti in casa contro i parigini, per provare a smuovere la classifica del girone, che vede attualmente il Diavolo ultimo con soli due punti.

Che serva una scossa è abbastanza chiaro e la società avrebbe anche individuato il nome giusto per effettuare il cambio di rotta: quello di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha detto addio al Milan e al calcio giocato lo scorso giugno, ma dopo pochi mesi potrebbe già far ritorno nella Milano rossonera, ovviamente con vesti totalmente diverse.

Ibra di nuovo al Milan? Incontro in corso con Cardinale

Il club vorrebbe offrire un ruolo in società al suo ex attaccante anche per provare a fare da ponte tra dirigenza e giocatori. Se prima però era tutto una semplice voce, ora sembrerebbe esserci un’accelerata per il suo ritorno. Come infatti riporta la Gazzetta dello Sport, Ibrahimovic ha incontrato il presidente Gerry Cardinale in un hotel milanese alle 17.30 e sul piatto ci sarebbe appunto un’offerta per riportare Ibra nel club.

Al momento l’ex Juventus e Inter è abbastanza indeciso, in quanto vorrebbe maggiori certezze sul suo ruolo in società, che a quanto pare potrebbe addirittura essere quello di consigliere di Cardinale. La volontà della società (e soprattutto del presidente) è chiara e i prossimi giorni, se non le prossime ore, potrebbero portare ad una definitiva fumata bianca.

La terza avventura al Milan di Ibrahimovic (stavolta in giacca e cravatta) è più di una semplice idea e le probabilità di rivederlo a Milanello crescono ora dopo ora. Di certo la una figura come quella dello svedese potrebbe aiutare e non poco la squadra, alla disperata ricerca di risultati.