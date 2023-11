Il club blinda il gioiello: il Milan costretto a cambiare i propri piani

Ancora news in ottica calciomercato per il Milan. Dal forum arrivano gli aggiornamenti sul nome accostato di recente ai rossoneri.

Continuano a sbocciare news di mercato in ottica Milan. In particolare, le ultime settimane sono state caratterizzate da una full-immersion difensiva per il duo Furlani-Moncada, capace di far nascere numerose speranze nei cuori dei tifosi rossoneri. Cuori tornati quindi a battere all’impazzata d’innanzi ad alcuni nomi fuori usciti ed accostati al diavolo nell’ultimo periodo. Tra questi, anche quello di Radu Dragusin. In particolare, nuovi aggiornamenti inerenti al centrale del Genoa sono arrivati di prepotenza a bussare alle porte di Casa Milan.

Il Genoa blinda Dragusin, il Milan osserva

Continua a sorprendere tramite il proprio rendimento Radu Dragusin. Il centrale scuola Juventus, ad oggi in forza al Genoa, è infatti diventato pian piano una pedina fondamentale nello scacchiere di mister Gilardino, che ormai non sa più privarsi del calciatore rumeno. Una fiducia quindi ripagata dallo stesso Dragusin, che dopo l’assist nel trionfo 4-1 contro la Roma è finalmente riuscito a trovare la prima rete in Serie A, con la marcatura al volo contro il Verona divenuta poi fondamentale i fini del match. Il tutto corona quindi la splendida stagione condotta fin qui dal difensore centrale, difatti divenuto obiettivo di mercato di parecchi club europei.

Uno scenario che ha spinto quindi il Genoa a blindare fino al 2027 il proprio pupillo, non riuscendo però a respingere totalmente il pressing proveniente dall’esterno. E non solo, poiché tra i club maggiormente interessati al profilo di Radu Dragusin vi è appunto il Milan, disposto di buon grado a riportare l’ex Juventus nelle zone alte della classifica di Serie A. La redazione di calciomercato.com ha dunque fornito nuovi aggiornamenti sul caso, riportando delle attuali intenzioni del club rossoblù.

In particolare, la società del Genoa avrebbe spinto sull’immediato rinnovo contrattuale di Dragusin proprio per rimandare il più possibile i discorsi di mercato. L’ipotesi cessione a gennaio non va neanche lontanamente presa in considerazione, con il tutto rimandato quanto meno all’estate 2024. Nel frattempo, ad insidiare il Milan vi sono anche alcuni sondaggi condotti nelle ultime settimane dal Newscastle, pronto ad usufruire di tutta la propria disponibilità economica per portare il classe 2002 in Premier League. Il discorso è però ancora ampiamente aperto, con i prossimi mesi che potrebbero essere teatro di nuovi inserimenti da parte di altri club. Il Milan, nel frattempo, osserva senza perdere la concentrazione.