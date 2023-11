Il giovane continua a convincere: nuova speranza per il Milan

Nel buio Milan, ecco apparire una speranza per il futuro. Il dato sul giovane, paragonato al top rossonero, divide i tifosi.

Non accenna a risollevarsi il momento buio del Milan, uscito sconfitto anche dall’ultimo match di campionato contro l’Udinese. I bianconeri si sono nuovamente confermati bestia nera del team di Stefano Pioli, rimasto in terza posizione ma a secco di vittorie da ben 4 match. Eppure, quando ci si era riposati causa sosta, il Milan appariva addirittura da primo della classe, con la vetta della classifica ottenuta grazie ad un balzo sull’Inter prima di lasciare spazio alle Nazionali.

A distanza di quasi un mese però, tutto sembrerebbe essersi rivoltato in casa rossonera, dove ora il club figura da terza in graduatoria nonché con 1 punto in 4 partite all’attivo tra Serie A e Champions League. Come se non bastasse, i prossimi sono tutto fuorché impegni facili, anche alla luce del prossimo incontro per Pioli e soci. A Milano arriverà infatti il PSG e, mentre sugli spalti è prevista una bolgia in senso positivo causa ritorno dell’ex Donnarumma, in campo si prospetta un incontro alquanto difficile.

Nel marasma generale però, il Milan potrebbe aver trovato una soluzione casalinga a tutti i propri problemi. L’ennesima ottima prestazione del giovane fa infatti ben sperare l’ambiente.

Colombo is on fire, il Milan valuta il giovane

La giornata numero 11 di Serie A è stata caratterizzata da molti risultati chiave in quanto a classifica generale, ma anche da prestazioni individuali in grado di attirare l’attenzione. Fra questa vi è assolutamente quella messa a referto da Lorenzo Colombo, in grado di infiammare il launch match tra Verona e Monza con una splendida doppietta. Una dimostrazione di strapotere fisico in velocità e di intelligenza ha quindi caratterizzato la prima marcatura, con la seconda arrivata invece al termine di una splendida iniziativa personale.

Di proprietà del Milan quindi, il giovane attaccante ha fatto ben sperare i tifosi rossoneri, dimostrando ancora una volta maturità sul campo. Certo, Monza e Milano rappresentano due realtà ben diverse, ma dopo la splendida annata passata in quel di Lecce, Colombo ha già totalizzato 3 gol in campionato con la maglia dei brianzoli, accendendo numerose speranze. Per intenderci, l’italiano ha segnato gli stessi gol di Rafael Leao, nonché 3 in più di Jovic, attuale riserva di Giroud ed in evidente fase di declino.

Nel momento più buio della stagione, quindi, il Milan potrebbe aver già trovato l’attaccante per la prossima stagione, nonché una solida base sulla quale appoggiarsi nel futuro. Attenzione però alle prestazioni del prodotto del vivaio in rossonero. Dovessero continuare a fioccare sufficienze e gol infatti, non è per nulla esclusa l’ipotesi del rientro anticipato in quel di gennaio.