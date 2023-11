Il Milan corre ai ripari: ritorno in Serie A a gennaio

Giornata cruciale per la società rossonera, Cardinale conferma Pioli ma il momento è ancora grigio, cosa filtra per il futuro

Le ultime ore hanno detto una sola cosa: fiducia ancora una volta a Stefano Pioli. Il tecnico rossonero sarà ancora alla guida dei suoi ragazzi che in questi giorni prepareranno la sfida casalinga di sabato sera contro il Frosinone di Di Francesco. Cardinale e Furlani questa mattina hanno pranzato a Milanello e hanno scelto il futuro della società. Quindi, a meno di blackout clamorosi contro il Frosinone, la panchina rossonera sarà ancora affidata a Stefano Pioli. C’è da parlare subito del campo però, senza fare troppi giri di parole. Probabilmente, vista l’emergenza infortuni, la dirigenza rossonera può aver già programmato qualche mossa per la finestra di mercato che arriverà nel mese di gennaio.

Emergenza che in questo momento riguarda l’attacco e soprattutto la difesa. Nel reparto offensivo Pioli sta avendo qualche lacuna dall’impossibilità di schierare un giocatore come Leao. Pulisic e Chukwueze sono chiamati agli straordinari visto che manca anche Okafor al momento. Davanti si sono alternati Giroud e Jovic tra campionato e Champions League vista la squalifica del francese rimediata in quel di Lecce. L’altra, e forse la più pesante, emergenza riguarda il pacchetto di difensori centrali.

Mercato Milan: urge una mossa già nel mese di gennaio

Facendo un attimo chiarezza sulle indisponibilità di Pioli, c’è chiaramente da sottolineare il lungo stop muscolare di Thiaw, infortunatosi nel match di Champions League di ieri sera contro il Borussia Dortmund. Anche Kalulu tornerà solamente nel 2024 inoltrato. Pellegrino e Kjaer sono ancora ai box. Ieri sera Pioli ha adattato Krunic al fianco di Tomori, per dirla tutta. Stando a quanto viene scritto sul sito di calciomercato.com, il Milan non andrà a operare sul mercato degli svincolati nelle prossime ore.

Le alternative di Pioli in questo momento ricadrebbero sull’adattare Krunic in quel ruolo. Altrimenti potremmo pensare a qualche novità come il classe 2005, Jan-Carlo Simic. Altrimenti un’atra opzione potrebbe essere quella di passare alla difesa a tre sfruttando Calabria e Theo come braccetti e come esterno Florenzi. Pioli in queste ore sta studiando alcune novità per il match contro il Frosinone.

La dirigenza del Milan starebbe pensando al mese di gennaio. Il nome dell’ex Spezia, Kiwior, torna ad arieggiare nei pressi di Milano. La formula potrebbe essere quella del prestito con diritto per il difensore centrale dell’Arsenal, è una pista difficile ma non impossibile. Il Milan può far forza sul fatto che il centrale polacco al momento ha giocato soltanto 182 minuti in Premier League e magari cerca spazio. I Gunners lo pagarono 25 milioni di euro allo Spezia, quindi sicuramente non saranno intenzionati a svenderlo nelle prossime finestre di mercato.