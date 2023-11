Il Milan lo blinda, esulta Pioli: accordo fino al 2028

Il mercato dei rinnovi in rossonero entra nel vivo. Stefano Pioli può tirare un sospiro di sollievo per il futuro.

Notizie confortanti dallo staff dirigenziale del Milan. A Milanello si lavora per il match di Champions League di domani sera, ma non solo. Il mercato sta per entrare nel vivo, e i rossoneri hanno un paio di mosse pronte.

Le mosse per il classe 2008 da record

Stando a quanto pubblicato sul proprio profilo Twitter, Fabrizio Romano racconta la situazione del gioiello classe 2008. “Il Milan è fase di trattativa avanzata per siglare l’accordo con Francesco Camarda. Firmerà il suo primo contratto da professionista a marzo non appena compirà 16 anni“.

Il Milan lo vuole blindare, anche perché in Europa si parla molto di lui. “Nonostante il BVB e altri club siano interessati, Camarda vuole giocare solo nel Milan“. Così Fabrizio Romano fa gioire i tifosi rossoneri che tanto lo hanno acclamato dalla Curva a San Siro.