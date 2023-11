Infortuni Milan, il giornalista si espone: “C’è solo una soluzione”

In casa Milan, preoccupa la situazione infortuni e non è ancora ben chiaro il motivo di questi.

Per il Milan non è affatto un bel periodo, sia dal punto di vista dei risultati sia dal punto di vista della forma fisica: la bella vittoria sul PSG in Champions sembrava aver riportato un pò di entusiasmo in casa rossonera, ma così non è stato. In Serie A, la squadra di Pioli non vince da 4 partite: nell’ultima uscita, quella contro il Lecce, la squadra rossonera si è trovata in doppio vantaggio, ma in 4 minuti si è fatta rimontare dai giallorossi, rischiando anche di perdere. Oltre al danno, la beffa, perché Pioli ha perso due giocatori importanti: Leao e Calabria.

Infortuni Milan, un motivo non c’è

In questa stagione, sale a 24 il numero di infortuni in casa Milan: la squadra rossonera è la squadra che ha perso più giocatori per infortunio, ma ad oggi un vero e reale motivo non c’è. Gli ultimi quelli di Leao e Calabria, con il portoghese che starà lontano dal campo per circa un mesetto, saltando così di fatto anche il ritiro con la Nazionale.

Ai microfoni di Tutti Convocati, è intervenuto Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport, che ha fatto chiarezza sulla situazione infortuni:

L’unica cosa tangibile potrebbe essere pensare di cambiare il preparatore atletico Osti, ma non penso verrà presa in considerazione questa scelta. Gli allenatori vedono male i cambi del proprio staff. Il Milan non ha una risposta chiara a questo problema.

Un reale motivo dunque non c’è e deve ancora essere trovato, ma è chiaro che la squadra rossonera non può continuare così la stagione: tanti sono gli impegni dei giocatori del Milan, tra quelli con il club e quelli con la Nazionale.