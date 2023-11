Infortunio Leao, ecco quante gare salta l’attaccante

I tifosi del Milan non vedono l’ora di riavere Rafael Leao a disposizione, il numero 10 è uno degli insostituibili della rosa del Diavolo.

La partita contro il Lecce per il Milan è stata una serata davvero dura per la squadra rossonera. Il club di Pioli ha perso due punti preziosi nella corsa al primo posto. In caso di vittoria questa sera dell’Inter il Diavolo scivolerebbe ad otto punti di distanza dalla vetta e dopo sole dodici partite si tratta di un gap eccessivo, che rende l’inizio di stagione della squadra di Stefano Pioli insufficiente.

In Champions League ci sarà ancora da lottare molto per passare il turno, nelle ultime due gare contro Borussia Dortmund (a San Siro) e in casa del Newcastle. La vittoria contro il PSG ha ridato grandi speranze e motivazioni ai rossoneri che sperano di arrivare alla sfida contro i gialloneri di Germania nelle migliori condizioni possibili perché la trasferta di ieri a Lecce ha portato via anche due elementi preziosi come Rafael Leao e Davide Calabria che si sono infortunati.

Leao si fa male ma la sosta può aiutare: si spera di riaverlo in campo con il Borussia Dortmund

Come annunciato dal club di via Aldo Rossi, gli esami a cui Leao si è sottoposto questa mattina hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro. Questo infortunio andrà quindi affrontato con serietà e la società vuole assolutamente evitare una nuova ricaduta, Leao è un personaggio chiave.

Per fortuna di Pioli e di tutti i tifosi rossoneri questo infortunio è arrivato proprio alla vigilia della sosta per le gare delle Nazionali. In questo modo l’attaccante portoghese avrò tempo per recuperare nel migliore dei modi senza saltare una partita in più. Non sarà dello stesso pensiero la federazione portoghese e il CT Roberto Martinez dato che devono rinunciare ad un elemento talentuoso per queste partite in programma nel prossimo weekend.

Per quanto riguarda il ritorno in campo dell’ex Lille, sarà difficile riuscire a vederlo già per il match contro la Fiorentina in programma sabato 25 alla sera. La speranza di Pioli e dello staff medico rossonero è di riuscire a schierare Leao per la delicata sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund. Questo match fondamentale per la campagna europea del Milan si giocherà martedì 28 a San Siro.