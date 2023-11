Infortunio Leao, novità importante: c’è la possibile data del rientro

Stefano Pioli fa la conta dei giocatori di cui dovrà fare ancora a meno in vista del match di campionato contro la Fiorentina. Dall’infermeria arrivano novità su Rafa Leao, mentre si monitora anche Tomori.

Fiorentina e Borussia Dortmund: questi gli ultimi due impegni di novembre che il Milan dovrà affrontare al San Siro. Impegni cruciali, rispettivamente per la corsa scudetto e per la qualificazione agli Ottavi di Champions League, e per cui Stefano Pioli ha bisogno che ogni giocatore si faccia trovare pronto. Nonostante i tanti infortuni che stanno decimando i ragazzi a Milanello.

Proprio per questo, vengono costantemente monitorate le condizioni di tutti i Rossoneri. Osservato speciale resta Rafael Leao, che il tecnico spera di riavere il prima possibile fra i giocatori a disposizione e per cui pare sia stata individuata la data del rientro.

Non manca neppure il bollettino medico su Fikayo Tomori, impegnato con la sua Inghilterra in vista delle qualificazioni a EURO2024.

Milan: il rientro di Leao e le ultime su Tomori

Secondo quanto riportato da Tuttosport, domani Rafa Leao sarà a Milanello e continuerà il suo programma di recupero dalla lesione muscolare. Difficile la sua presenza in campo contro la Fiorentina, per evitare eventuali ricadute che potrebbero metterlo k.o. per la Champions.

L’obiettivo concreto del numero 10 rossonero resta, infatti, il Borussia Dortmund. L’attaccante è consapevole dell’importanza del match contro i Gialloneri e non essere a disposizione potrebbe seriamente pregiudicare il passaggio del Milan alla fase successiva di CL.

Buone notizie, invece, per quanto riguarda Fikayo Tomori: nonostante la doppia botta rimediata durante Inghilterra-Malta, nessun postumo per il difensore inglese che ha prontamente rassicurato i tifosi tramite social sulle proprie condizioni.