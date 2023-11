Infortunio Leao, Pioli resta in ansia: le ultime

Ennesimo infortunio in casa Milan, contro il Lecce, i rossoneri perdono Leao. Di seguito riportate le ultime novità sull’infortunio del giocatore portoghese.

Il Milan non è riuscito a portare a casa i tre punti prima della sosta Nazionali. Infatti, contro il Lecce, la squadra di Pioli ha pareggiato dopo che nel primo tempo era in vantaggio di due reti.

I rossoneri, oltre ai due punti, hanno perso per infortunio Rafael Leao, che al 10′ è stato costretto ad uscire dal campo.

Le ultime sull’infortunio di Leao

Il Milan, attualmente al terzo posto in classifica, sta riscontrando delle difficoltà dal punto di vista dei risultati in campionato, soprattutto a causa dei tanti infortuni dei giocatori chiave.

Per quanto riguarda l’ultimo infortunio in casa Milan, gli esami di ieri per Rafael Leao hanno evidenziato come diagnosi una lesione di primo grado del bicipite femorale destro.

Per Pioli questo è un duro colpo da digerire. Il giocatore starà probabilmente 20 giorni fuori e forse anche di più. L’attaccante portoghese salterà sicuramente la partita contro la Fiorentina e molto difficilmente rientrerà per Milan-Borussia, partita cruciale per il passaggio del turno in Champions League.