Infortunio Okafor, fissata la data del rientro: Pioli dovrà avere pazienza

Definita la data per il rientro di Noah Okafor. Il Milan di mister Stefano Pioli può accennare un timido sorriso.

Tra i tanti temi di cui si sta discutendo in casa Milan, c’è anche quello legato ai tempi di recupero dell’attaccante svizzero Noah Okafor. Proprio in merito alle condizioni fisiche del calciatore rossonero, sono arrivati degli aggiornamenti incoraggianti per mister Stefano Pioli e il suo staff.

I tempi di recupero di Okafor

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il giovane giocatore del Milan dovrà attendere ancora 10-15 giorni prima di essere nuovamente a disposizione della squadra rossonera. L’attaccante rossonero è alle prese con una lesione al bicipite femorale destro.

Okafor si era infortunato durante le sue prestazioni con la nazionale svizzera, lasciando quindi un vuoto nell’organico del Milan di Stefano Pioli. Con l’assenza di Giroud, che è squalificato, la responsabilità in attacco ricadrà ancora una volta su Jovic nel prossimo match contro il Frosinone.

La notizia del prolungato recupero di Okafor ha suscitato domande e incertezze riguardo alla composizione dell’attacco del Milan per le prossime partite. La sua assenza sarà senz’altro sentita, ma offre un’opportunità per altri giocatori di emergere e dimostrare il loro valore sul campo. Chance che avrà Luka Jovic, dato le pesanti assenze in attacco di Giroud e Leao.

Il Milan dovrà stringere i denti fino al ritorno in campo dei suoi attaccanti principali. Gli appassionati rossoneri dovranno attendere ancora un po’ prima di rivedere il Noah Okafor sul terreno di gioco, mentre la squadra di mister Stefano Pioli si prepara ad affrontare sfide cruciali con un attacco spuntato e privo di alternative di un certo spessore.