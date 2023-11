Infortunio Pulisic, Pioli ha preso la decisione: ci sarà con l’Udinese?

Sabato il Milan incontrerà l’Udinese, e Stefano Pioli ha deciso se schierare o meno Pulisic, alle prese con un infortunio dopo la trasferta di Napoli.

A dimostrazione che la trasferta di Napoli sia stata giocata con tutta l’intensità possibile per portare a casa la vittoria, lo dimostrano i diversi infortuni. In Casa Milan, diversi sono stati i giocatori che hanno fatto ritorno a Milan non al top delle condizioni, chi ha avuto la peggio, però. sono stati sicuramente Pierre Kalulu e Marco Pellegrino, che staranno fuori rispettivamente 4e 2 mesi.

Pioli non rischia Pulisic contro l’Udinese

Oltre a loro due anche Christian Pulisic è alle prese con un recuperò, però per lui fortunatamente si tratta solamente di un contrattura muscolare che non dovrebbe tenere il giocatore lontano per troppo tempo dal campo.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, tuttavia Pioli non avrebbe intenzione di rischiarlo e dunque l’ex Chelsea salterà quasi sicuramente la gara contro l’Udinese per poi tornare direttamente contro il PSG in Champions League.