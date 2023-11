Infortunio Thiaw, brutte notizie da San Siro: le condizioni

Non solo la sconfitta contro il Borussia, preoccupa l’infortunio di Thiaw: il Milan è in piena emergenza in difesa.

Il Milan perde contro il Borussia Dortmund in Champions League, disfatta a San Siro per i rossoneri che adesso devono sperare nella vittoria dei tedeschi contro il Psg nella prossima sfida europea. Qualora gli uomini di Pioli dovessero vincere contro il Newcastle, infatti, servirebbe una sconfitta per i francesi per potergli permettere di passare al secondo posto nel girone.

A peggiorare ancora di più non c’è solo il risultato negativo ma anche la preoccupazione per Malick Thiaw, il difensore rossonero è uscito zoppicando al 53esimo: si teme per lui uno stiramento muscolare che potrebbe tenerlo lontano dal campo per alcune settimane e che aggraverebbe ulteriormente la situazione infortuni a Milanello.

Le condizioni di Thiaw dopo l’infortunio

A tal proposito è intervenuto Manuele Baiocchini a Sky Sport nel post-partita per fare chiarezza sulla situazione del difensore rossonero. Di seguito quanto riportato dalla redazione:

Non sta bene perché è uscito pochi istanti fa in stampelle. Faceva molta fatica a camminare e aveva smorfie di dolore quando poggiava il piede. Le sue condizioni non sono buone: le notizie che trapelano è che non ci sarà bisogno di fare un controllo strumentale nell’immediatezza.