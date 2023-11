Kalulu tranquillizza i tifosi del Milan: il messaggio dopo l’operazione

Il difensore francese, Pierre Kalulu, ha ringraziato i tifosi del Milan con un post sui social per la vicinanza mostratagli dopo l’infortunio.

Nell’ultima partita del Milan, disputata allo stadio Maradona di Napoli, oltre alla beffa per aver subito la rimonta degli azzurri nel secondo tempo c’è stato anche da fare i conti con il grave infortunio occorso a Pierre Kalulu.

Kalulu porge la mano ai tifosi: “Grazie per i vostri messaggi di sostegno”

Il difensore francese del Milan si è sottoposto nelle scorse ore ad un’operazione chirurgica in Finlandia dopo la rottura del tendine del retto femorale sinistro. L’operazione si è svolta come previsto e senza problemi, da qui il messaggio di Kalulu postato sul suoi profilo Instagram: “L’operazione è andata molto bene, grazie a tutto il team medico, al dottor Lasse Lempainen e grazie a tutti per i vostri messaggi di sostegno. Non vedo l’ora di tornare in campo, facciamo un passo indietro in previsione per un domani”.

Il numero 20 del Milan dovrà stare fuori dal campo per circa quattro mesi e tornerà quindi a 2024 inoltrato per aiutare i compagni con il rush finale di stagione.