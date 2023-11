Kjaer, le ultime sull’infortunio: quando tornerà in campo

Il difensore danese è alle prese con un infortunio ma in vista del match di sabato contro il Frosinone potrebbe recuperare

Il Milan di Stefano Pioli ha un serio problema in difesa: attualmente il tecnico parmense non può contare su Kalulu e Thiaw, con Tomori e il giovane Simic come unici difensori centrali a disposizione.

In teoria ci sarebbe anche Simon Kjaer tra i difensori centrali del Milan, ma la situazione fisica del giocatore danese è tutta da decifrare: infatti il numero 24 dei rossoneri è alle prese con un affaticamento muscolare e la sua presenza è in dubbio per la sfida di sabato contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco.

Kjaer potrebbe tornare tra i convocati

Le notizie non sono però rosee: secondo il giornalista Daniele Longo, la distanza che corre tra Kjaer e una maglia da titolare è davvero ampia.

Nella giornata di oggi il nazionale danese si è allenato nuovamente a parte e non partirà titolare a San Siro contro il Frosinone, ma ci sono buone possibilità di rivedere il nome del difensore tra i convocati. Pioli può vedere il bicchiere mezzo pieno per quello che è il ritorno di una risorsa a tutti gli effetti.